Назван средний ценник на жилье в Москве

Минстрой: В среднем квадратный метр жилплощади в Москве стоит 176,7 тыс руб.

Медианная цена квадратного метра в столице на второй квартал 2025 года составляет 176,7 тысячи рублей. Такая сумма названа в последнем приказе Минстроя России, документ есть в распоряжении агентства РИА Новости.

В 2024 году средний ценник на жилплощадь в Москве равнялся 175,6 тысяч рублей. Таким образом, по подсчетам ведомства, за год стоимость «квадрата» в столичных квартирах выросла более чем на тысячу рублей (0,62 процента). Данный норматив используется на федеральном и региональном уровнях для определения размера социальных выплат на покупку и строительство жилья.

По данным аналитиков, первый квартал 2025 года уже продемонстрировал значительный рост цен на квартиры в мегаполисе. За первые три месяца года жилье в Москве подорожало сильнее, чем за весь 2024-й. Так, если с января по март готовые объекты прибавили в цене 1,3 процента, то по итогам 2024 года — только 0,7 процента.

Ранее москвичам рассказали, сколько нужно зарабатывать для одобрения ипотеки на новостройку. При ставке в 27 процентов годовых и стоимости квартиры в 16 миллионов рублей для оформления кредита необходим доход в 427,8 тысячи рублей.