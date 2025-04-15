МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах

МВД ликвидировало канал незаконной миграции в Москве и Калининградской области

МВД ликвидировало канал незаконной миграции в Москве и Калининградской области, по которому в Россию прибыло около 40 иностранных граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, фигуранты — трое граждан одной из стран Центральной Азии. Они базировались в Москве, откуда вели поиск своих соотечественников, которые испытывали трудности при получении разрешения на въезд в Россию. Они наняли пятерых жителей Калининграда, которые оформляли приезжим фиктивные приглашения. Благодаря этому иностранцы незаконно получали визы и приезжали в Россию, однако, до приглашающей стороны они не доезжали, а разъезжались по другим регионам.

По словам официального представителя МВД России, таким образом границу России смогли пересечь около 40 человек. За эти услуги они заплатили фигурантам от двух до 15 тысяч рублей.

Фигуранты задержаны. У них обнаружена и изъята имеющая доказательственное значение документация. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Трое отправлены под домашний арест, остальные получили запрет определенных действий.

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