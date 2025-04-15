На Украине разоблачили бравшего взятки от бойцов ВСУ замкомандира воинской части

Журналист Глагола: Майор Романенко задержан за взятки от бойцов за службу в тылу

Государственное бюро расследований (ГБР) и военная контрразведка Службы безопасности Украины задержали в Закарпатье замкомандира воинской части а4914 майора Виктора Романенко, бравшего взятки с бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за гарантию службы в тылу. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

По его данным, речь может идти о сотнях тысяч гривен, которые офицер брал за зачисление мобилизованных в часть, обещая им, что они не отправятся в зону боевых действий. Он также требовал взятки за то, что игнорировал пьянство и другие нарушения со стороны военнослужащих, которые должны наказываться по дисциплинарному уставу.

«Еще [Романенко получал взятки] за согласование фиктивных боевых задач, чтобы военнослужащие получали надбавки, не выходя из расположения части», — написал Глагола.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащий ВСУ Назар Валеченко, чтобы избежать отправки на фронт и остаться в тылу, дал взятку в размере 5000 долларов сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Но его все равно отправили на передовую.