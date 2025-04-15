Найден инновационный способ восстановления зубов

The Telegraph: Ученые впервые вырастили человеческий зуб в лаборатории

Ученые впервые вырастили человеческий зуб в лаборатории — достижение, которое может полностью изменить подход к лечению утраченных зубов. Исследование провели специалисты из Королевского колледжа Лондона совместно с учеными Имперского колледжа. Об этом сообщает The Telegraph.

Авторы разработали материал, имитирующий среду, необходимую для формирования зубов. Он позволяет клеткам взаимодействовать и запускать процесс естественного развития зуба. По мнению исследователей, в будущем это позволит выращивать зубы из собственных клеток пациента прямо в челюсти или заранее в лаборатории.

Сегодняшние методы восстановления, такие как пломбы и импланты, имеют ряд ограничений — они не адаптируются со временем, могут вызывать осложнения и со временем теряют прочность. Лабораторно выращенный зуб, напротив, формируется естественным образом, с минимальным риском отторжения и полной биосовместимостью.

В рамках проекта исследователи рассматривают два возможных подхода: полное выращивание зуба с последующей пересадкой или внедрение незрелых клеток прямо в полость рта, где они смогут дозревать уже внутри организма.

Разработка заняла более десяти лет. Впереди — клинические испытания, но ученые уверены: технология открывает новую эру в восстановлении зубов.