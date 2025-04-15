Названы самые активные страны-получатели российских виз

РБК: Лидером по числу оформленных российских виз в 2024 году стал Китай

В 2024 году лидером по числу оформленных классических и электронных виз в Россию стал Китай. Другие самые активные страны-получатели въездных документов назвали в консульском департаменте МИД РФ, данные приводит РБК.

Как пишет источник, жители Поднебесной получили более 550 тысяч виз для поездок в Россию. При этом большинство из них (311,8 тысячи) были электронными, а бумажных было оформлено на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В топ-5 стран по количеству выданных российских виз также вошли Туркмения (120,4 тысячи), Индия (53,2 тысячи), Турция (39,5 тысячи) и Германия (34,2 тысячи). Отмечается, что жители последних двух стран в этом списке чаще всего ездили в Россию с туристическими целями, а почти половина виз, оформленных индийцами, были рабочими.

Согласно данным МИД, всего в 2024 году Россия выдала иностранцам около 1,4 миллиона виз — это на 41 процент больше, чем в 2023-м. Почти 671 тысяча из них — электронные.

Ранее сообщалось, что турпоток в Россию из-за границы в 2024 году вырос более чем на треть в сравнении с 2023 годом. Цифра составила 4,2 миллиона человек.

