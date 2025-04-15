Spectator: Танки Leopard 2 стали символичным унижением Германии перед Россией

Танки Leopard 2 стали «символичным унижением» Германии перед Россией из-за их неприспособленности к боевым действиям на Украине. Об этом заявил британский историк Найджел Джонс в статье для журнала The Spectator.

«Само их [танков Leopard 2] присутствие — и очевидная неудача — на той же территории, где их предшественники потерпели поражение 80 лет назад, является весьма символичным унижением со стороны России для Германии», — рассказал он.

Отмечается, что танки Leopard 2 оказались слишком сложны в эксплуатации, уязвимы для дронов и на деле используются как маломобильная артиллерия. При этом немецкая бронетехника, по мнению эксперта, всегда страдала от схожих проблем: избыточной массы, технической перегруженности и низкой надежности.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard 2, на которые Киев возлагал большие надежды, оказались малоэффективными в условиях украинского фронта.