Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 15 апреля 2025Ценности

Невеста Безоса раскрыла неожиданную деталь о нижнем белье для полета в космос

Репортерша Лорен Санчес надела нижнее белье Skims перед полетом в космос
Мария Винар

Фото: Blue Origin Via Bestimage / Legion-Media

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес раскрыла неожиданную деталь о костюме для полета в космос. Соответствующее интервью приводит The New York Times.

Журналистка призналась, что надела под костюм нижнее белье бренда Skims. По ее словам, она решила таким образом отдать дань уважения создательнице марки, телезвезде Ким Кардашьян.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. В полете, который длился всего 11 минут, участвовали репортерша Лорен Санчес, певица Кэти Перри, активистка Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер НАСА Айша Боу и кинопродюсер Кериэнн Флинн. Перед путешествием журналисткарассказала, что помогала в разработке женских костюмов. Созданием комбинезонов занимались дизайнеры Фернандо Гарсия и Лаура Ким, которые основали марку Monse и работают креативными директорами бренда Oscar de la Renta.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации. Генерала назвали мразью и чучелом из-за удара по месту собрания бойцов ВСУ

    Европеец описал поездку в регион России словами «самое захватывающее приключение в жизни»

    В России стало меньше банкротящихся застройщиков

    Италия продвинулась вперед с проектом альтернативы IRIS² и Starlink

    Нарышкин рассказал о военных приготовлениях НАТО на границе с Калининградом

    Евросоюз захотел обойти венгерское вето на расширение антироссийских санкций

    Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала

    В НХЛ ответили на вопрос о матчах против КХЛ

    Депутат Рады назвал плевком в Трампа одно действие Зеленского

    Невеста звезды фильма «Солнечный удар» заявила о его отравлении из-за дорогой картины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости