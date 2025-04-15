Невеста Безоса раскрыла неожиданную деталь о нижнем белье для полета в космос

Репортерша Лорен Санчес надела нижнее белье Skims перед полетом в космос

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес раскрыла неожиданную деталь о костюме для полета в космос. Соответствующее интервью приводит The New York Times.

Журналистка призналась, что надела под костюм нижнее белье бренда Skims. По ее словам, она решила таким образом отдать дань уважения создательнице марки, телезвезде Ким Кардашьян.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. В полете, который длился всего 11 минут, участвовали репортерша Лорен Санчес, певица Кэти Перри, активистка Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер НАСА Айша Боу и кинопродюсер Кериэнн Флинн. Перед путешествием журналисткарассказала, что помогала в разработке женских костюмов. Созданием комбинезонов занимались дизайнеры Фернандо Гарсия и Лаура Ким, которые основали марку Monse и работают креативными директорами бренда Oscar de la Renta.