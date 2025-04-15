Невеста звезды фильма «Солнечный удар» заявила о его отравлении из-за дорогой картины

Невеста актера Алферова заявила о краже старинной картины из его квартиры

Невеста актера Владимира Алферова Людмила Щепеткова заявила, что из его квартиры в болгарском городе Благоевград пропала дорогая картина. Ее комментарий приводит aif.ru.

По словам невесты Алферова, у актера хранилась картина XVII века, которая представляла художественную ценность. Щепеткова уточнила, что картина исчезла из квартиры вместе с рядом других дорогих вещей. Женщина предположила, что кто-то мог намеренно отравить ее жениха, чтобы добраться до старинного произведения искусства. О пропаже она сообщила в прокуратуру Болгарии.

«У меня есть подозрения, что его чем-то травили, когда подкармливали. Наверное, целью была именно картина XVII века. Я точно знаю, что в марте она была у Володи, он сам об этом говорил», — рассказала Щепеткова.

Владимира Алферова не стало 13 марта в возрасте 58 лет. Актер был известен прежде всего ролью белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Также он руководил театром-студией «На Дворянской» и был наставником в проекте «Одесская Киноакадемия».

Ранее сообщалось, что Алферова не могут похоронить уже несколько недель из-за отсутствия родственников.