Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:23, 11 апреля 2025Культура

Умершего несколько недель назад звезду фильма «Солнечный удар» до сих пор не похоронили

Актера Алферова не могут похоронить три недели из-за отсутствия родственников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Алферов

Владимир Алферов. Кадр: фильм «Солнечный удар»

Актера и руководителя театра-студии «На Дворянской» Владимира Алферова не могут похоронить уже три недели из-за отсутствия родственников. Об этом пишет агентство «Регнум» со ссылкой на близкую подругу артиста.

Она выразила надежду на то, что вскоре им удастся найти хоть кого-то из родных звезды фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», чтобы нормально провести похороны. «Сейчас мы ищем родственников, чтобы получить разрешение на захоронение, тело до сих пор не погребено», — отметила женщина.

Ранее стало известно о смерти Владимира Алферова.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    Россиянам назвали два неочевидных симптома надвигающейся деменции

    Известная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном бикини

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше