Умершего несколько недель назад звезду фильма «Солнечный удар» до сих пор не похоронили

Актера Алферова не могут похоронить три недели из-за отсутствия родственников

Актера и руководителя театра-студии «На Дворянской» Владимира Алферова не могут похоронить уже три недели из-за отсутствия родственников. Об этом пишет агентство «Регнум» со ссылкой на близкую подругу артиста.

Она выразила надежду на то, что вскоре им удастся найти хоть кого-то из родных звезды фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», чтобы нормально провести похороны. «Сейчас мы ищем родственников, чтобы получить разрешение на захоронение, тело до сих пор не погребено», — отметила женщина.

Ранее стало известно о смерти Владимира Алферова.