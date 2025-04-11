Умершего несколько недель назад звезду фильма «Солнечный удар» до сих пор не похоронили

Актера и руководителя театра-студии «На Дворянской» Владимира Алферова не могут похоронить уже три недели из-за отсутствия родственников. Об этом пишет агентство «Регнум» со ссылкой на близкую подругу артиста.
Она выразила надежду на то, что вскоре им удастся найти хоть кого-то из родных звезды фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», чтобы нормально провести похороны. «Сейчас мы ищем родственников, чтобы получить разрешение на захоронение, тело до сих пор не погребено», — отметила женщина.
Ранее стало известно о смерти Владимира Алферова.