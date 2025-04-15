Опубликованы кадры охоты российских десантников на дроны ВСУ над Часов Яром

Ивановские десантники круглосуточно ведут охоту на тяжелые дроны-бомбардировщики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как уточняется в публикации, видео воздушных боев было сделано над городом Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). На кадрах можно увидеть, как российские военные поражают украинские дроны, после чего они взрываются.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинские войска начали применять FPV-дроны повышенной дальности до 40 километров практически по всей линии фронта.