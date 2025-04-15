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09:15, 15 апреля 2025Россия

Опубликованы кадры с поражающими элементами на земле после массированной атаки на Курск

Опубликованы кадры с поражающими элементами на земле после атаки на Курск
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал правительства Курской области

Опубликованы кадры с поражающими элементами на земле после массированной атаки на Курск. Фотографии появились в Telegram-канале правительства Курской области.

Как пояснили в администрации российского региона, атаковавший многоквартирный дом на улице Веспремской в Курске беспилотник был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами.

На опубликованных кадрах можно увидеть обломки дрона, а также разбросанные по земле стальные шары, которыми он был начинен.

Ранее сообщалось, что над Курской областью за ночь удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки. По последним данным, пострадали девять человек, одну женщину не удалось спасти.

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