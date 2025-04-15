Раскрыто число ожидающих жилье пострадавших при прошлогоднем наводнении в Орске

«Лента.ру»: 22 пострадавших при наводнении в Орске в 2024 году ожидают жилье

В кризисном центре Орска остаются 22 человека, потерявших жилье при наводнении в апреле 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила и.о. замминистра региональной и информполитики Оренбургской области Инна Аверкова.

Из предоставленной Аверковой информации следует, что после наводнения и до июня 2024 года люди размещались в переоборудованных классах школ Орска. С июня по октябрь — в санатории «Южный Урал» и стационаре на проспекте Никельщиков. С октября и по настоящее время они живут в кризисном центре на улице Чернышева, дом №18.

Как сообщил «Ленте.ру» начальник пресс-службы главного управления МЧС по Оренбургской области Александр Ситников, всего в Орске в результате наводнения затопило 6995 частных домов, 133 многоквартирных дома, 1102 приусадебных участка. Из подтопленных домов эвакуировали 2557 человек, из них 801 ребенка.

Согласно ежегодному докладу МЧС за 2024 год, наводнение унесло жизни 15 человек.

Свидетелем наводнения в Орске — самой масштабной и разрушительной для города стихии за многие десятилетия — стала журналистка «Ленты.ру» Татьяна Акиншина. Ее рассказ о тех событиях можно прочитать здесь.

Ранее врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев выразил сомнения в надежности дамбы в Орске.