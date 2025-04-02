В надежности орской дамбы усомнились

Врио губернатора Оренбуржья усомнился в надежности дамбы в Орске

Врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев выразил сомнения в надежности дамбы в Орске. О текущем состоянии конструкций ему доложил глава города Артем Воробьев, его слова приводит Orsk.ru.

В частности, чиновнику не понравилось качество восстановительных работ в одном из мест прорыва — на проране в районе улицы Оренбургской. «Мне, честно говоря, не нравится эта история. Вот она точно у нас выдержит? Тут поворот реки, удар», — прокомментировал Солнцев. В ответ на это мэр Орска отчитался, что в текущий момент ждет заключения специалистов института Гидропроект имени Жука. До конца мая эксперты оценят, подлежит ли дамба ремонту или потребуется постройка новой. По словам Воробьева, угрозы подтоплений этой весной нет. «В настоящий момент пик паводка считаем, что прошел. И Гидромет подтверждает, и МЧС, поэтому сейчас рисков не видим», — заявил глава Орска.

Как ранее пояснил начальник Оренбургского гидрометцентра Василий Мещерин, Ириклинское водохранилище, которое расположено выше Орска по реке Урал, имеет большую емкость: оно может вместить свыше 500 миллионов кубических метров. Вдобавок, по расчетам метеорологов, уровень воды в Урале с каждым днем будет только понижаться.

Мощное половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в самом городе, но и другие населенные пункты Оренбуржья. Подвалы некоторых домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья.