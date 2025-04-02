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17:13, 2 апреля 2025Экономика

Вероятность новых паводков в Оренбургской области оценили

Синоптик Мещерин: Орску не грозят масштабные паводки
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новой волны паводков в Оренбургской области не прогнозируется. Вероятность подтоплений в регионе оценил начальник Оренбургского гидрометцентра Василий Мещерин. Его слова приводит портал Orsk.ru.

По мнению синоптика, пик половодья в Оренбургской области позади. Угрозы масштабных затоплений нет, уровень воды в большинстве местных рек пошел на спад. Тем не менее значительные снегозапасы остались в горах Башкирии — они растают уже в первую декаду апреля и большой прибавки не дадут, убежден Мещерин.

«Непосредственно в городе Орске никаких опасений нет», — уточнил специалист. Емкость Ириклинского водохранилища, которое находится выше города по реке Урал, превосходит 500 миллионов кубических метров. Вдобавок, по расчетам метеослужб, уровень воды в реке впоследствии будет только понижаться.

Ранее бывший глава региона Денис Паслер попросил прощения за неполную готовность экстренных служб к рекордным паводкам 2024 года. Мощное половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в самом городе, но и другие населенные пункты Оренбуржья. Подвалы некоторых домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья.

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