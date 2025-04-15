Освобожденную от оккупации ВСУ Суджу проехали на машине и сняли это на видео

Освобожденную от ВСУ Суджу проехали на машине и сняли курский город на видео

В сети появились кадры из курской Суджи, которую более месяца назад освободили от оккупации Вооруженных сил Украины. По городу проехали на машине, видеозапись публикует Telegram-канал «Два майора».

В городе видны следы боев: стоящая на обочинах уничтоженная техника, часть домов полностью разрушена или получила серьезные повреждения. В кадр также попал забор с граффити.

«Орущий дрон-детектор показывает, что приграничье все еще небезопасно для мирного населения, это объясняет запрет на посещение прифронтовых районов», — говорится в сообщении канала.

Россия вернула под свой контроль Суджу 13 марта. Город был самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован ВСУ с начала вторжения в Курскую область. После освобождения города президент России Владимир Путин заявлял, что российские военнослужащие завершают разгром украинских военных на российской территории.