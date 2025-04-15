Папа Римский причислил к лику блаженных знаменитого архитектора

Папа Римский Франциск отметил героические заслуги архитектора Антонио Гауди

Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Об этом заявила пресс-служба папского престола.

Как отметили в Ватикане, Гауди стремился «превратить искусство в хвалебный гимн Господу», и он считал своей миссией «сделать Бога известным и приблизить к нему людей».

За 73 года жизни Гауди создал множество объектов, однако главной его работой является строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Архитектор возглавил процесс в 1883 году, строительство храма продолжается до сих пор.

Ранее председатель Совета по строительству базилики Эстеве Кампс сообщил, что строительство собора Саграда Фамилия завершат позже, чем планировалось, — к 2033 году вместо 2026-го.