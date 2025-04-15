Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:20, 15 апреля 2025Культура

Папа Римский причислил к лику блаженных знаменитого архитектора

Папа Римский Франциск отметил героические заслуги архитектора Антонио Гауди
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: David Zorrakino / Globallookpress

Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. Об этом заявила пресс-служба папского престола.

Как отметили в Ватикане, Гауди стремился «превратить искусство в хвалебный гимн Господу», и он считал своей миссией «сделать Бога известным и приблизить к нему людей».

За 73 года жизни Гауди создал множество объектов, однако главной его работой является строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Архитектор возглавил процесс в 1883 году, строительство храма продолжается до сих пор.

Ранее председатель Совета по строительству базилики Эстеве Кампс сообщил, что строительство собора Саграда Фамилия завершат позже, чем планировалось, — к 2033 году вместо 2026-го.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ разместились в монастыре под Курском и отказались от переговоров. Боевые действия затронут территорию обители

    Лавров не согласился с президентом Казахстана из-за слов о территориальной целостности

    Зарубившая топором троих детей россиянка рассказала о преступлении

    ВСУ бросили бронетехнику на прорыв в Белгородскую область и попали на видео

    Продажи алкоголя в России упали

    Россиянам предрекли утрату почти половины урожая фруктов из-за заморозков

    Девушка рассказала об ужасах жизни в захваченном полчищами крыс городе

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась топлес

    Российский командир рассказал об ударах дронами ВСУ по школам и детсадам в Курской области

    Бюджет НАСА на науку предложили резко сократить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше