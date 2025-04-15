Россиянин согласился установить домофон и потерял полмиллиона

Житель Пензы отдал аферистам 560 тысяч рублей за установку домофона

Попытка установить домофон стоила жителю Пензы больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Аферисты созвонились с мужчиной через мессенджер. В телефонном разговоре злоумышленник представился работником копании по установке домофонов. Для оформления заявки он попросил пострадавшего огласить код аутентификации из СМС. Пензенец не подозревал, что эта комбинация цифр открыла мошенникам доступ к его персональным данным. Следующий звонок поступил ему якобы от госслужащей. Она предупредила потерпевшего, что счетами пытаются завладеть неизвестные. Для защиты накоплений она посоветовала перечислить деньги на «безопасный счет». В результате россиянин через банкомат направил на неизвестные реквизиты 560 тысяч рублей. Осознав содеянное, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, причастные разыскиваются.

Ранее на уловку мошенников попалась жительница Новомосковска. Под предлогом перерасчета пенсии махинаторы убедили ее включить демонстрацию экрана на телефоне. В итоге женщина потеряла квартиру, автомобиль и 12 миллионов рублей.