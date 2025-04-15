Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:51, 15 апреля 2025Экономика

Россиянин согласился установить домофон и потерял полмиллиона

Житель Пензы отдал аферистам 560 тысяч рублей за установку домофона
Виктория Клабукова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Попытка установить домофон стоила жителю Пензы больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Аферисты созвонились с мужчиной через мессенджер. В телефонном разговоре злоумышленник представился работником копании по установке домофонов. Для оформления заявки он попросил пострадавшего огласить код аутентификации из СМС. Пензенец не подозревал, что эта комбинация цифр открыла мошенникам доступ к его персональным данным. Следующий звонок поступил ему якобы от госслужащей. Она предупредила потерпевшего, что счетами пытаются завладеть неизвестные. Для защиты накоплений она посоветовала перечислить деньги на «безопасный счет». В результате россиянин через банкомат направил на неизвестные реквизиты 560 тысяч рублей. Осознав содеянное, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, причастные разыскиваются.

Ранее на уловку мошенников попалась жительница Новомосковска. Под предлогом перерасчета пенсии махинаторы убедили ее включить демонстрацию экрана на телефоне. В итоге женщина потеряла квартиру, автомобиль и 12 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы утомили миллионы людей». Вице-спикер Госдумы против Мизулиной. От нее хотят извинений и объяснений насчет бюджетных денег

    54-летняя телеведущая раскрыла секрет моложавой внешности

    Китай признал проблемы с покупкой российской нефти из-за санкций

    Министра иностранных дел Франции призвали покинуть пост из-за «унижения дипломатии»

    В Госдуме сравнили Зеленского с героем анекдота

    В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ

    Названы лучшие отели мира

    Крупнейший лоукостер Европы задумался о переносе поставок самолетов Boeing

    Дачникам назвали простой способ избавиться от опасных вредителей в огороде

    Готовность Европы снова покупать трубопроводный газ из России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости