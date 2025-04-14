Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и машины

Жительница Новомосковска лишилась 12 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Новомосковска лишилась квартиры, авто и 12 миллионов рублей, поговорив с мошенниками. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, с 62-летней женщиной в WhatsApp связался неизвестный, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Собеседник пригласил женщину обратиться в ближайшее отделение пенсионного фонда, чтобы ей сделали перерасчет пенсии, и дистанционно записаться на прием, после чего попросил назвать код из СМС. Когда россиянка отказалась это сделать, он предложил ей нажать на три точки «...» в мессенджере, и та согласилась. Выполнив просьбу, жительница Новомосковска активировала функцию демонстрации экрана, после чего лжесотрудник пенсионного фонда самостоятельно обнаружил код из поступившего ей на телефон СМС и завершил разговор.

Через некоторое время женщине стали звонить лжесотрудники портала госуслуг и ФСБ. Один из них рассказал, что некие злоумышленники, получив доступ к ее аккаунту от госуслуг, от ее имени оформили доверенность на третьих лиц с правом осуществления различных банковских операций и совершения сделок, а второй через видеозвонок показал россиянке фейковый документ и заявил, что ее имущество находится под угрозой. В результате потерпевшая, испугавшись потери недвижимости и автомобиля, продала их, а вырученные со сделок средства перевела на якобы безопасный счет. Общий нанесенный ей ущерб оценили более чем в 12 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в апреле стало известно, что жительница Воронежа осталась без квартиры и машины из-за потребовавших номер СНИЛС мошенников.