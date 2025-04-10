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20:37, 10 апреля 2025Экономика

Россиянка лишилась квартиры и машины из-за потребовавших номер СНИЛС мошенников

Жительница Воронежа лишилась квартиры и машины, поговорив с мошенниками
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Жительница Воронежа поверила мошенникам и лишилась квартиры и машины. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

33-летняя женщина сообщила полицейским, что с ней связался неизвестный и рассказал, что всем жителям Воронежа собираются заменить страховые полисы. Для «оформления заявки» он попросил ее продиктовать номер своего СНИЛС. Вскоре после того, как россиянка выполнила указание собеседника, ей позвонил лжесотрудник портала госуслуг. Он заявил, что аккаунт жительницы Воронежа был взломал и некие злоумышленники пытаются оформить кредиты на ее имя.

Позднее к разговору присоединился якобы сотрудник банка, порекомендовавший потерпевшей заморозить счет, оформив в банке долговые обязательства и тем самым повысив свой кредитный потенциал. Кроме них женщине позвонил фейковый сотрудник правоохранительных органов, который призвал ее помочь поймать мошенников и купить телефон, в который понадобится внести реквизиты разных банковских карт и после их использования удалить. В результате обналиченные кредитные деньги потерпевшая внесла через банкоматы на виртуальные счета.

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На следующий день с россиянкой связался сотрудник банка, попросивший ее выслать документ, подтверждающий право собственности на квартиру, находящуюся на улице Хользунова, для ее дальнейшей продажи и перевода вырученных со сделки средств на «кредитно-страховые» счета. Через несколько дней недвижимостью 33-летняя жительница Воронежа уже не владела. Спустя несколько дней под влиянием аферистов она осталась еще и без машины модели Hyundai Solaris. Полученную за нее сумму россиянка также отправила на указанные счета.

Общий нанесенный потерпевшей ущерб оценили более чем в четыре миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Накануне стало известно, что 75-летняя москвичка, желавшая быстро заработать, отдала злоумышленникам 22 миллиона рублей.

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