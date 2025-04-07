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23:35, 7 апреля 2025Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Жительница Орска лишилась квартиры и 1,8 миллиона рублей из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Жительница Орска Оренбургской области осталась без квартиры и денег из-за мошенников. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе управления МВД России по региону.

С 69-летней женщиной через мессенджер связались лжесотрудники энергосбыта. Они заявили, что пенсионерке необходимо поменять код через Госуслуги на счетчики из-за неправильной передачи показаний и убедили ее назвать код из СМС. Помимо этого, собеседники предупредили, что неизвестные оформили от ее имени три заявки на получение кредита, однако их отклонили. И в дальнейшем, чтобы злоумышленники не смогли этого сделать, ей нужно избавиться от своей квартиры.

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В результате жительница Орска выполнила все требования мошенников и продала жилье за 1,8 миллиона рублей, а вырученные деньги перевела на указанные аферистами счета. После того, как фейковые сотрудники энергосбыта перестали выходить на связь, россиянка поняла, что лишилась квартиры и денег и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в апреле стало известно, что курянин продал единственное жилье ради заработка на бирже.

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