Россиянин расстался с единственной квартирой ради заработка на бирже

В Курске пенсионер продал единственное жилье ради заработка на бирже

67-летний житель Курска расстался с единственным жильем, начав играть на фейковой бирже. О мошеннической схеме сообщает пресс-служба местного управления МВД.

На лжерекламу пенсионер наткнулся в интернете в августе 2024 года. Аферисты обещали быстрый заработок на инвестициях с помощью мобильного приложения. После звонка по указанному в объявлении телефону мужчине назначили собственного «куратора». Деталей мошенники не разглашали, ловко манипулируя пострадавшим. Единственное, в чем проинструктировали курянина, — как перевести деньги. Средства приходилось направлять каждый раз, когда намечалась хорошая прибыль.

Когда накоплений у мужчины не осталось, мошенники рекомендовали ему продать квартиру, уверяя, что вскоре он сможет улучшить жилищные условия. Информацию о сделке они велели держать в тайне. Несмотря на успешные транзакции, вывести прибыль из приложения пенсионеру не удалось. Курянин обратился в полицию слишком поздно — общий размер ущерба составил 3,5 миллиона рублей.

Ранее в сети мошенников угодила москвичка. Поверив, что говорит с сотрудником ФСБ, она продала две квартиры стоимостью 37 миллионов рублей.