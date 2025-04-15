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17:59, 15 апреля 2025Культура

Поддержавшего Украину рэпера заподозрили в алкоголизме

Продюсер Дворцов: Поддержавший Украину рэпер Скриптонит страдает от алкоголизма
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что внешность рэпера Скриптонита (настоящее имя — Адиль Жалелов) изменилась из-за его пристрастия к алкоголю. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Мне кажется, он просто много употребляет и много пьет. Я могу это предположить, потому что такое всегда видно по лицу», — отметил продюсер.

По словам Дворцова, до начала специальной военной операции (СВО) рэпер был востребован в России и получал за выступления от 1,2 миллиона рублей. «Сейчас россияне реже заказывают его на корпоративы, потому что он поддержал Украину и уехал в Казахстан. Поэтому если заказы и есть, то в Казахстане», — добавил он.

В 2022 году казахстанский рэпер Скриптонит раскритиковал проведение СВО и покинул Россию. После этого он приостановил концертную деятельность и взял паузу в карьере. В 2023 году российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) назвал артиста алкоголиком на фоне переживаний за его здоровье. «Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет», — поделился Вакуленко.

Ранее в сети испугались за здоровье Скриптонита из-за его внешности на новом фото.

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