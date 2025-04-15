Пострадавших при ночной атаке ВСУ в Курске пообещали обеспечить выплатами

Хинштейн пообещал обеспечить выплатами пострадавших при атаке ВСУ в Курске

Все пострадавшие при ночной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске будут обеспечены денежными выплатами. Такое обещание дал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате происшествия пострадали девять человек. Шестеро горожан были доставлены в больницу, одного человека спасти не удалось, пояснил Хинштейн.

Повреждения получили три многоквартирных дома в Курске, добавил врио главы приграничного региона.

«Всех эвакуировали, все люди обеспечены питанием и помощью. <...> Всех пострадавших обеспечим выплатами, за каждым будет установлен уход. Ни один человек не останется без помощи, без заботы», — подчеркнул Хинштейн.

До этого были опубликованы кадры с поражающими элементами на земле после атаки на Курск.

Удалось установить, что атаковавший многоквартирный дом на улице Веспремской в Курске беспилотник был снаряжен поражающими элементами — стальными шарами.

В ночь на 15 апреля над Курской областью перехватили 109 украинских дронов.