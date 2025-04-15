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11:55, 15 апреля 2025Россия

Появились кадры отражения новой попытки ВСУ прорваться в Россию

Опубликовано видео ударов по технике ВСУ, пытавшейся прорваться под Белгород
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео отражения очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу России. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах, снятых российскими дронами, видно, как беспилотники добивают украинскую технику. Точное место съемки не называется.

Как пишут авторы поста, танк, бронетранспортер и бронемашины ВСУ, направлявшиеся из Сумской области в сторону Демидовки, встретили бойцы 34-й горной бригады Вооруженных сил России, которые и уничтожили вооружение противника. При этом, как утверждается, часть техники развернулась и отступила, находясь под огнем российских бойцов.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на прорыв Белгородской области около 50 человек при поддержке техники. Все они были ликвидированы. Также уничтожены две единицы бронетехники и инженерная машина. Зайти на территорию России украинским военным не удалось.

ЖЗЛ
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