Притоку индийских рабочих в Россию предсказали резкий рост

РГ: В 2025 году в Россию может приехать до 35 тысяч индийских рабочих

В 2025 году в Россию может приехать до 35 тысяч индийских рабочих. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает «Российская газета» (РГ).

Опрошенные эксперты предсказывают резкий рост притоку мигрантов из Индии — до 1,7 раза в годовом выражении. Основными регионами, привлекающими рабочую силу из Южной Азии, станут Московская, Саратовская, Ульяновская и Ростовская области, а также крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург.

По словам декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павла Селезнева, Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы в связи с изменением миграционной политики, позиций на геополитической арене, демографической ситуации и экономических санкций. Компенсировать нехватку рабочих рук можно с помощью трудовой миграции.

«Основной интерес представляет Индия. Хотя трудовые мигранты из Шри-Ланки, Непала и Бангладеш также пользуются спросом на рынке трудовых ресурсов России. Думаю, процесс замещения будет вполне успешным», — пояснил он.

Как отмечает заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива, основным преимуществом индийских работников является средний возраст (порядка 29 лет), что делает их привлекательными для работодателей благодаря сочетанию опыта и молодости.

«Индия, самая густонаселенная страна мира, с численностью жителей более 1,44 миллиарда человек, может стать "страной-донором" трудовых ресурсов. По данным "Отчета рынка труда Индии" (India Employment Report 2024), на рынок Индии ежегодно выходят порядка 8 миллионов кандидатов — около процента от общей численности трудоспособного населения страны. Доля молодых людей составляет около 27 процентов», — добавил он.

По словам управляющего директора и сооснователя компании Intrud Дмитрия Лапшинова, Индия может заменить традиционных мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии на российских стройках. Для граждан Узбекистана привлекательность российского рынка снизилась — в родной стране активно развивается экономика и строительство, и она тоже активно нуждается в рабочих. С привлечением граждан Таджикистана в России имеются сложности со стороны силовых структур, а в Киргизии случился строительный бум, и республика даже начала привлекать для работ мигрантов из Индии.