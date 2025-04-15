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17:06, 15 апреля 2025Экономика

Китай признал проблемы с покупкой российской нефти из-за санкций

Посол КНР Ханьхуэй признал проблемы с расчетами за российскую нефть из-за США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Санкции США доставляют определенные неудобства китайским компаниям в развитии финансовых связей с Россией, в том числе речь идет о покупках российской нефти. Об этом на полях Евразийского нефтегазового форума рассказал посол КНР Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс».

«Санкции нам очень мешают», — признал дипломат, отметив, что однажды стороны их преодолеют. Решить задачу можно через запуск альтернативы системе SWIFT для обмена финансами между банками государств.

Он подчеркнул, что Россия и Китай могут найти «много действенных мер для урегулирования таких проблем». Ранее Пекин предлагал создать банк развития стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) или использовать безвалютные расчеты, но пока такого не произошло.

По его словам, расчеты за российские энергоресурсы сейчас на 90 процентов осуществляются в национальных валютах, а интерес со стороны китайских компаний к покупке нефти в России очень большой.

Рассуждая о закупке Китаем российского природного газа, посол заявил об интересе покупателей к сжиженному природному газу (СПГ), но назвал нереальными продажи по трубопроводу через Казахстан, потому что маршрут окажется нерентабельным для китайских потребителей.

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