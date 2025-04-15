Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:44, 15 апреля 2025Экономика

Производство аналога «Тетра Пак» запустят в Подмосковье

«МолоПак» запустит производство аналога упаковки «Тетра Пак» в Чехове
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Российская компания «МолоПак» запустит производство аналога упаковки шведско-швейцарской корпорации «Тетра Пак» на заводе, расположенном в подмосковном городе Чехов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инициатором строительства предприятия в Подмосковье выступила вышеуказанная российская компания. Ожидается, что ежегодная мощность выпуска продукции на заводе составит 1,2 миллиарда картонных упаковок. Их можно будет использовать для хранения молока, соков и вина.

В ассортимент выпускаемой на предприятии продукции войдут в том числе упаковки объемов, которые ранее импортировались. Речь идет о картонных емкостях в 0,25, 0,33, 0,5 и 2 литра. «МолоПак» уже получила льготный заем на реализацию проекта. Денежные средства предоставили в Фонде развития промышленности РФ. Суммарный объем вложений составил 1,3 миллиарда рублей.

После начала боевых действий на Украине российский рынок покинули ряд крупных западных производителей асептической (стерильной) упаковки. Подобным образом поступило, в частности, руководство Tetra Pak. Оно продало свои российские активы местному менеджменту. Одним из поводов для ухода с рынка в пресс-службе шведско-швейцарской компании назвали рост издержек, вызванный сбоями в логистике. В результате западный гигант избавился в том числе от своего подмосковного завода. Преемником Tetra Pak в России стала компания «Упаковочные системы». В конце 2024 года ее представители предупредили производителей в РФ о резком повышении цен на свои продукты и услуги с 1 января.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ разместились в монастыре под Курском и отказались от переговоров. Боевые действия затронут территорию обители

    Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания

    Опубликованы кадры с поражающими элементами на земле после массированной атаки на Курск

    Лавров не согласился с президентом Казахстана из-за слов о территориальной целостности

    Зарубившая топором троих детей россиянка рассказала о преступлении

    ВСУ бросили бронетехнику на прорыв в Белгородскую область и попали на видео

    Продажи алкоголя в России упали

    Россиянам предрекли утрату почти половины урожая фруктов из-за заморозков

    Девушка рассказала об ужасах жизни в захваченном полчищами крыс городе

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше