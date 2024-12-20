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09:11, 20 декабря 2024Экономика

Назван новый повод для роста стоимости продуктов

«Ъ»: крупнейший производитель упаковки для соков сообщил о резком повышении цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Преемник Tetra Pak в России АО «Упаковочные системы» в начале месяца проинформировал производителей о резком повышении цен на свои продукты и услуги с 1 января. Об этом со ссылкой на письмо компании сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость базовой упаковки вырастет на 9 процентов, импортных крышек, дизайн-работ и сервиса — на 10 процентов, а лент tabs-strip (комбинированный упаковочный материал на основе многослойного полиэтилена) — на 22 процента.

Такой подход объясняется среди прочих причин снижением курса рубля и ростом издержек, возникающим из-за поставок импортных материалов. В то же время подорожание упаковки станет новым поводом для повышения стоимости продуктов, поскольку доля тары в себестоимости сырья, как правило, составляет порядка десяти процентов.

Источник издания отмечает, что товары, для которых используют многослойные асептические упаковки (90 процентов соков, все стерилизованное и больше половины пастеризованного молока), могут прибавить в цене 1,5 процента.

Как пояснили в «Упаковочных системах», в 2024 году рост цен на их продукцию составил пять-девять процентов, то есть меньше или сравнимо с официальной инфляцией. При этом, утверждает источник на рынке, она по-прежнему остается импортозависимой из-за отсутствия достаточного количества расходных материалов.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, сообщил, что инфляция в России достигла 9,2-9,3 процента. Что касается ключевых продуктов питания, то он объяснил рост цен увеличением потребления, связанным с повышением доходов, а также неурожаем основных сельскохозяйственных культур.

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