Раскрыты данные об аварийности китайских автомобилей

Владельцы китайских автомобилей стали в три раза чаще обращаться за страховкой

Если сравнивать с 2023 годом, то в прошлом году в России владельцы китайских автомобилей стали в три раза чаще обращаться за выплатами по страховке каско. К такому выводу пришли в страховой компании «Согласие».

Оказалось, что по сравнению с другими «китайцами» чаще всего неприятности случались с автомобилями Haval и Chery. И на тот, и на другой бренды пришлось по 23 процента обращений. Для Geely этот показатель составил 15 процентов.

Чаще всего аварии с автомобилями китайского производства происходили в ноябре. В последнем месяце осени зафиксировали 10,5 процента дорожно-транспортных происшествий с участием машин из КНР.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2025 года суммарные объемы поставок китайских автомобилей на российский рынок упали почти на 50 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, и достигли отметки в 57 тысяч 592 единицы. Кроме того, в стране начали массово закрываться китайские автосалоны.