Раскрыты последствия массированной атаки на Курск для тысячи россиян

ТАСС: Около тысячи жителей Курска остались без света после массированной атаки

Около одной тысячи жителей Курска остались без света после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город. Последствия для россиян раскрыли в пресс-службе энергетической компании «Россети Центр», передает ТАСС.

Без света в основном остались жители Железнодорожного округа. В частности, в целях безопасности электроснабжение отключили в поврежденных из-за прилетов дронов многоквартирных домах на Заводской, Орловской и Веспремской улицах Курска.

Сейчас энергетики работают над устранением нарушений электроснабжения. В работах задействовали 40 человек и 13 единиц спецтехники. Восстановить подачу электричества в дома россиян пообещали в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 15 апреля, над регионом удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки Курска. По последним данным, пострадали 9 человек, одну женщину спасти не удалось.