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11:01, 15 апреля 2025Россия

Раскрыты последствия массированной атаки на Курск для тысячи россиян

ТАСС: Около тысячи жителей Курска остались без света после массированной атаки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Около одной тысячи жителей Курска остались без света после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город. Последствия для россиян раскрыли в пресс-службе энергетической компании «Россети Центр», передает ТАСС.

Без света в основном остались жители Железнодорожного округа. В частности, в целях безопасности электроснабжение отключили в поврежденных из-за прилетов дронов многоквартирных домах на Заводской, Орловской и Веспремской улицах Курска.

Сейчас энергетики работают над устранением нарушений электроснабжения. В работах задействовали 40 человек и 13 единиц спецтехники. Восстановить подачу электричества в дома россиян пообещали в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 15 апреля, над регионом удалось перехватить 109 беспилотников. Под удар попали жилые многоэтажные дома, гараж скорой помощи и другие постройки Курска. По последним данным, пострадали 9 человек, одну женщину спасти не удалось.

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