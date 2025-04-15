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05:04, 15 апреля 2025Силовые структуры

Ребенок зарубившей топором троих детей россиянки стал свидетелем убийства

Ребенок зарубившей топором троих детей матери из Канска стал свидетелем убийства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress

Четвертый ребенок 29-летней матери из Канска, зарубившей топором троих детей, во время расправы находился в школе, а когда вернулся домой — стал свидетелем последствий убийства. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

Отмечается, что после этого мать отвела семилетнего мальчика к своим родителям и сообщила о произошедшем. «В данный момент ребенок находится у бабушки, ему оказана психологическая помощь», — указали в прокуратуре.

О задержании россиянки, зарубившей топором своих детей, стало известно 14 апреля. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). По данным следствия, 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена.

Следственный комитет (СК) также показал видео из частного дома, где было совершено преступление. Показан топор, обстановка в доме. На кадрах можно заметить, как конвой приводит женщину в кабинет следователя.

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