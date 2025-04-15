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15:08, 15 апреля 2025Мир

Россия открыла посольство в Доминикане

В Доминиканской Республике открылось посольство России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал Посольства России в Доминиканской Республике

Россия открыла посольство в Доминиканской Республике. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«14 апреля преступный и полный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о планах России и Доминиканской Республики запустить прямые рейсы. По словам доминиканского посла в РФ Рамона Алехандро Ариас Сарсуэлы, контакты уже установлены между компаниями и органами, отвечающими за возможность возобновления прямого авиасообщения.

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