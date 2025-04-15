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22:10, 15 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали способы улучшить шумоизоляцию в квартире

Эксперт по акустике Коршунов: Улучшить шумоизоляцию поможет «коробка в коробке»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С помощью ряда современных технологий можно улучшить шумоизоляцию в квартире. Способы сделать это россиянам назвал менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов в разговоре с «Известиями».

«Шум — один из главных раздражителей в городской застройке и наиболее частая причина конфликтов между соседями. Для борьбы с ним принимаются все более и более жесткие меры», — заявил собеседник газеты. Специалист добавил, что в ближайшем будущем нарушителей тишины могут обязать платить крупные штрафы за свои привычки, но при соблюдении правил акустической гигиены можно предотвратить конфликты.

По словам эксперта, оптимальным решением в вопросе шумоизоляции является комплексный подход к ней еще на этапе ремонта. Наиболее эффективным способом защиты от шума он назвал технологию «коробка в коробке», когда звукоизолируют все поверхности помещения: стены, потолок и пол. Современный рынок, уточнил Коршунов, предлагает различные решения для улучшения акустического комфорта: тонкие 10-миллиметровые звукоизоляционные панели для стен, которые сохраняют полезную площадь, специальные подвесные системы для потолков, «плавающую» шумоизоляцию для различных типов стяжек пола.

В конце марта стало известно, что депутат Мосгордумы Ольга Зайцева призвала повысить штраф за нарушение тишины в квартирах. Так, она убеждена, что взыскания за повторное нарушение режима тишины в течение года должны быть как минимум в три раза больше обычного штрафа.

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