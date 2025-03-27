Москвичей захотели сильнее наказывать за шум дома

В Мосгордуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины в квартирах

Жителей Москвы захотели сильнее наказывать за шум в многоквартирном доме. Увеличить штрафы за нарушение тишины предложила депутат Мосгордумы Ольга Зайцева, пишет РИА Новости.

Так, парламентарий считает необходимым, чтобы взыскания за повторное нарушение режима тишины в течение года были как минимум втрое больше обычного штрафа. С Зайцевой согласился депутат Мосгордумы, председатель комиссии МГД по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников.

«Давайте подумаем, это в наших руках. Можно, действительно. 2000 рублей — это уже неактуальная цифра для сегодняшней Москвы. Потому что любое наказание еще играет роль предупреждения. Действительно, это будет влиять, даже психологически удерживать человека от совершения правонарушения», — пояснил парламентарий.

Ранее в парламенте Карелии обсудили запрет на шумные вибраторы. В регионе считают идею с дневными часами тишины сыроватой и требующей доработки.