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14:30, 27 марта 2025Экономика

Москвичей захотели сильнее наказывать за шум дома

В Мосгордуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины в квартирах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жителей Москвы захотели сильнее наказывать за шум в многоквартирном доме. Увеличить штрафы за нарушение тишины предложила депутат Мосгордумы Ольга Зайцева, пишет РИА Новости.

Так, парламентарий считает необходимым, чтобы взыскания за повторное нарушение режима тишины в течение года были как минимум втрое больше обычного штрафа. С Зайцевой согласился депутат Мосгордумы, председатель комиссии МГД по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников.

«Давайте подумаем, это в наших руках. Можно, действительно. 2000 рублей — это уже неактуальная цифра для сегодняшней Москвы. Потому что любое наказание еще играет роль предупреждения. Действительно, это будет влиять, даже психологически удерживать человека от совершения правонарушения», — пояснил парламентарий.

Ранее в парламенте Карелии обсудили запрет на шумные вибраторы. В регионе считают идею с дневными часами тишины сыроватой и требующей доработки.

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