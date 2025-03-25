В российском регионе обсудили запрет на шумные вибраторы

В парламенте Карелии обсудили запрет на шумные вибраторы

В парламенте Карелии обсудили запрет на шумные вибраторы. Об этом сообщил «Подъем».

Законодательное собрание российского региона рассмотрело законопроект о дневных часах тишины. Согласно ему, жильцам многоквартирных домов нельзя будет проводить шумные работы по строительству и ремонту с 13 до 15 часов и с 19 до 22 часов в будни и с 8 до 22 часов в выходные и праздники. По мнению депутата Сергея Андруневича, инициатива является скорее неудачной, так как в этом случае у жильцов не будет времени на то, чтобы воспользоваться вибратором и другими инструментами.

«Человек приходит в 19 часов с работы и не может ничего сделать, имеется в виду: вибратор использовать, дрель, перфоратор и так далее. В то же время можно включить, это самое, громко гудящий пылесос. А если, например, кто-то, это самое, музыку включает громко, вот громкая музыка — пожалуйста, а почему-то дрель включить в квартире нельзя», — посетовал он. Во время речи коллеги один из парламентариев заулыбался и закрыл лицо руками. В интернете слова Андруневича стали поводом для активного обсуждения и шуток.

Евгений Ульянов в разговоре с журналистами подчеркнул, что смеялся не над словом «вибратор», и добавил, что не все заседания должны быть «чопорными». «Мою реакцию вызвала коллега, немножко шутканула, но не про вибратор точно. Тут можно инсинуации раздувать разные, но реально любой мужик, который занимается строительством, ремонтом, прекрасно понимает, что такое строительный вибратор. Тут можно какие-то инсинуации искать и далеко зайти в этом. (...) Нормальная ситуация здоровых людей. (...) Бывают такие моменты, которые у кого-то могут вызвать смех, всякое бывает. Тут ничего криминального я не вижу», — убежден депутат. Он отметил, что реакция в виде слез была бы гораздо хуже этой, хотя ситуация в республике сейчас плачевная.

По мнению Ульянова, идея с дневными часами тишины сыроватая, однако уточнил, что нужно создать рабочую группу и работать в этом направлении, чтобы учесть мнение граждан. К настоящему моменту законопроект о дневных часах тишины принят парламентом Карелии в первом чтении.

Ранее в марте стало известно, что практически 70 процентов россиян жалуются на посторонний шум в квартире.