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14:24, 16 января 2025Экономика

Россиянам назвали способы выселить проблемного соседа

Юрист Гаврюшкин: Нарушающих покой соседей можно выселить
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Нарушающих покой жильцов, квартиры которых становятся источником шума и неприятного запаха в доме, можно выселить. Способы избавиться от проблемных соседей назвал россиянам юрист Сергей Гаврюшкин, пишет aif.ru.

«Кошки и собаки, которые постоянно мяукают и воют, стойкий неприятный запах, насекомые, распространяющиеся по дому из-за скопившегося в квартире мусора, — это все нарушает не только права соседей, но и приводит к нарушению санитарно-эпидемиологических, пожарных, ветеринарно-санитарных норм. Можно поднять вопрос о выселении человека», — пояснил специалист.

Однако Гаврюшкин уточнил, что сделать это можно лишь в случае, когда другие меры воздействия не дают эффекта. Сначала нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ и направить заявления в Россельхознадзор, Роспотребнадзор, орган местного самоуправления или другие уполномоченные органы — они проведут проверку и сделают предупреждение собственнику доставляющего дискомфорт жилья.

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Если нарушения не устранят, уполномоченный госорган или местная администрация может подать иск в суд, и уже тот примет решение о выселении хозяина квартиры. Тогда соседа лишат права собственности на жилье и снимут с регистрационного учета, а его недвижимость продадут с публичных торгов — даже если это единственная квартира. Вырученные с продажи средства выплатят нарушителю, но вычтут расходы на исполнение судебного решения.

Ранее владельцев жилья в России предупредили о новых наказаниях, которые начнут действовать в 2025 году. Так, в стране заработала новая норма, согласно которой нельзя самовольно менять радиаторы отопления. Процедуру нужно согласовывать с местными органами самоуправления, так как любые изменения в инженерных системах могут сказаться на работе отопления всего дома. Поступившим иначе грозит штраф в 800 рублей.

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