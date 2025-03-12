Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 12 марта 2025Экономика

Россияне стали чаще жаловаться на посторонний шум

«Роквул»: Почти 70% россиян жалуются на посторонний шум в квартире
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жалобы на плохую шумоизоляцию в квартирах за последний год выросли. Соответствующую статистику РБК приводит компания «Роквул».

На посторонние шумы от соседей, согласно результатам исследования, сетуют 69 процентов россиян, проживающих в многоквартирных домах. За 2024 год показатель вырос на 16 процентов. Такую тенденцию эксперты связывают с нарушениями при строительстве. Зачастую от гула не могут спасти ни межэтажные перекрытия, ни стены, ни закрытые окна. В 30 процентах случаев шум раздается этажом выше, в 18 процентах — от соседей сбоку. С плохой шумоизоляцией окон столкнулись 10 процентов респондентов. Входная дверь не может избавить от гама 4 процента опрошенных.

Вместе с тем 75 процентов участников исследования остановились на том, что предложил застройщик. Среди оставшихся респондентов 9 процентов выполнили звукоизоляцию пола или потолка, еще 9 процентов — делали звукоизоляцию стен. 7 процентов заизолировали все поверхности по принципу «короб в коробе».

Большинство россиян отказывается от дополнительной звукоизоляции, будучи уверенными в том, что добиться акустического комфорта в квартире невозможно. В этом признались почти 60 процентов опрошенных. По их мнению, лучшее решение в данном случае — переехать за город.

Ранее россияне назвали самые раздражающие привычки соседей. Шум и звуки ремонта возглавляют данный рейтинг. Помимо этого, соотечественников приводят в бешенство оставленные в общих коридорах вещи, неприветливость и просьбы что-либо отдать в долг.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские срочники выжили в оккупированной части Курской области. Они могли провести там все полгода

    В FIS отреагировали на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

    Российский разведчик рассказал детали освобождения Великой Новоселки в ДНР

    Жена режиссера «Аватара» посмотрела третью часть фильма и проплакала четыре часа

    В ВСУ пожаловались на помощь жителей Краматорска ВС России

    Авторынок России получил очень мрачный прогноз на весну

    России предсказали выгодное завершение конфликта на Украине

    Снижение российского фондового рынка объяснили

    Девочка застряла в стиральной машине

    В Европе заявили о независимости от США в космосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше