Россияне стали чаще жаловаться на посторонний шум

«Роквул»: Почти 70% россиян жалуются на посторонний шум в квартире

Жалобы на плохую шумоизоляцию в квартирах за последний год выросли. Соответствующую статистику РБК приводит компания «Роквул».

На посторонние шумы от соседей, согласно результатам исследования, сетуют 69 процентов россиян, проживающих в многоквартирных домах. За 2024 год показатель вырос на 16 процентов. Такую тенденцию эксперты связывают с нарушениями при строительстве. Зачастую от гула не могут спасти ни межэтажные перекрытия, ни стены, ни закрытые окна. В 30 процентах случаев шум раздается этажом выше, в 18 процентах — от соседей сбоку. С плохой шумоизоляцией окон столкнулись 10 процентов респондентов. Входная дверь не может избавить от гама 4 процента опрошенных.

Вместе с тем 75 процентов участников исследования остановились на том, что предложил застройщик. Среди оставшихся респондентов 9 процентов выполнили звукоизоляцию пола или потолка, еще 9 процентов — делали звукоизоляцию стен. 7 процентов заизолировали все поверхности по принципу «короб в коробе».

Большинство россиян отказывается от дополнительной звукоизоляции, будучи уверенными в том, что добиться акустического комфорта в квартире невозможно. В этом признались почти 60 процентов опрошенных. По их мнению, лучшее решение в данном случае — переехать за город.

Ранее россияне назвали самые раздражающие привычки соседей. Шум и звуки ремонта возглавляют данный рейтинг. Помимо этого, соотечественников приводят в бешенство оставленные в общих коридорах вещи, неприветливость и просьбы что-либо отдать в долг.