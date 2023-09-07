Россияне назвали раздражающие привычки соседей

Mr.Doors: больше половины россиян в соседях раздражает производимый ими шум

Большинство россиян в соседях раздражает шум, который те производят. К такому выводу пришли аналитики мебельной компании Mr.Doors по результатам анонимного опроса, передает Life.

Звуки ремонта и другой производимый соседями шум вызывает раздражение у 55 участников опроса. Личные вещи соседей в местах общего пользования не нравятся 18 процентам россиян. При этом 17 процентов указали, что недовольны неприветливостью соседей, а 10 процентов не устраивают постоянные просьбы соседей что-либо одолжить.

Некоторые привели примеры того, что конкретно их не устраивает в соседях. Например, один россиянин рассказал о постоянной «вони от готовки» и указал, что его соседи очень любят жарить продукты на масле с запахом. Другая опрошенная сообщила, что ее соседи постоянно скандалят, а также стирают ночью, из-за чего их стиральная машинка «ходит ходуном». Одна участница опроса рассказала, что раньше сама была «противной соседкой» — громко слушала музыку и затапливала жильцов снизу.

Ранее в Роскачестве напомнили, что за оставленную на общедомовой территории коляску, велосипед или самокат можно быть оштрафованными на несколько тысяч рублей.