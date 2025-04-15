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15:25, 15 апреля 2025Моя страна

Россиянам рассказали о трудоустройстве котов

В Саратовской области заявили о тренде на трудоустройство котов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В России наблюдается тренд на официальное трудоустройство котов. Об этом рассказали в Минтруда Саратовской области.

«В России устраивать хвостатых на работу — уже тренд! Да-да, мы не шутим. Кошки становятся полноценными сотрудниками — со своими обязанностями, рабочим местом и даже страницами в соцсетях!» — рассказали в министерстве.

Там напомнили о коте Мостике, который наблюдал за строительством Крымского моста, а теперь работает редактором в отделе котоновостей в РИА Новости Крым. Еще одним примером стал кот Ахилл, охраняющий Эрмитаж от грызунов, и кот Борис, работающий менеджером по продажам в «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ.

Ранее сообщалось, что в городе Семилуки спасли кота, который два дня просидел на столбе. Попавшее в беду животное спас доброволец воронежского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».

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