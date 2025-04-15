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08:17, 15 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за реабилитацию нацизма

В Свердловской области суд оштрафовал мужчину за реабилитацию нацизма
Варвара Митина (редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Свердловской области суд оштрафовал 20-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Молодой человек должен выплатить 40 тысяч рублей. Ему также на два года запретили администрировать сайты и каналы в социальных сетях. Осужденный признан виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По версии следствия, в мае и августе 2023 года осужденный, будучи на тот момент несовершеннолетним, в одной из социальных сетей написал комментарии и добавил изображения, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Ранее в Смоленске следователи возбудили дело в отношении местной жительницы, которая опубликовала сведения о памятных датах России, выражающие неуважение к обществу.

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