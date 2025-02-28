Россиянку заподозрили в реабилитации нацизма

В Смоленске следователи возбудили дело против женщины за реабилитацию нацизма

В Смоленске следователи возбудили дело в отношении местной жительницы о реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина в интернет-сообществе опубликовала сведения о памятных датах России, выражающие неуважение к обществу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено дело по части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае осудят двоих мужчин за осквернение символов воинской славы.