В российском регионе осудят двоих мужчин за осквернение символов воинской славы

В Ставропольском крае осудят двоих мужчин за осквернение символов воинской славы

В Ставропольском крае осудят двоих мужчин за осквернение символов воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статье 354.1 («Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, 7 апреля 2024 года в городе Ипатово двое молодых людей ногами закидывали шишки в «Вечный огонь» на территории памятника «Мемориал воинам гражданской и Великой Отечественной войн».

Обвиняемые полностью признали вину и раскались в содеянном. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что российскую треш-стримершу задержали по делу об осквернении памятника.