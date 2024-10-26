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17:08, 26 октября 2024Интернет и СМИ

Российскую треш-стримершу задержали по делу об осквернении памятника

В Орле задержали треш-стримершу Голубку за осквернение монумента «Родина-мать»

Кадр: ren.tv

В Орле сотрудники правоохранительных органов задержали треш-стримершу Веру Егоренкову, наиболее известную под псевдонимом Голубка, по делу об оскорблении символов воинской славы России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в отношении нее возбуждено дело по части 4 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») УК РФ. Следствие просит суд отправить ее под стражу.

Предварительно, поводом для возбуждения дела против блогерши стал отрывок стрима, на котором она плюет в изображение головы монумента «Родина-мать», наложенное на видео. После этого она несколько раз ударяет по изображению тряпкой.

Ранее треш-стримерша попала под внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Общественный деятель попросила МВД провести проверку.

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      Олеся Мицкевич
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