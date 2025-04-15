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16:38, 15 апреля 2025Моя страна

Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею после ритуала на удачу

Россиянка из Ростова-на-Дону выиграла 1 миллион рублей в лотерею «Столото»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянка из Ростова-на-Дону выиграла один миллион рублей в лотерею «Столото» после ритуала на удачу. Об этом сообщает «Медиа Столото».

Так, Валентина Савратская впервые участвовала в лотерее и купила сразу три билета. Именно один из них и принес ей заветный приз. Россиянка призналась, что провела особый ритуал перед праздничным тиражом и в новогоднюю ночь положила под тарелку купюру в 500 рублей. Женщина предположила, что именно это действие помогло ей выиграть.

Ранее военный пенсионер из Череповца приобрел 10 билетов одной лотереи и в подарок получил билет другой лотереи, который в результате принес ему более 20 миллионов рублей. При этом мужчина по имени Юрий стал первым выигравшим суперприз в истории лотереи «Лавина призов».

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