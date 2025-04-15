Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею после ритуала на удачу

Россиянка из Ростова-на-Дону выиграла 1 миллион рублей в лотерею «Столото»

Россиянка из Ростова-на-Дону выиграла один миллион рублей в лотерею «Столото» после ритуала на удачу. Об этом сообщает «Медиа Столото».

Так, Валентина Савратская впервые участвовала в лотерее и купила сразу три билета. Именно один из них и принес ей заветный приз. Россиянка призналась, что провела особый ритуал перед праздничным тиражом и в новогоднюю ночь положила под тарелку купюру в 500 рублей. Женщина предположила, что именно это действие помогло ей выиграть.

Ранее военный пенсионер из Череповца приобрел 10 билетов одной лотереи и в подарок получил билет другой лотереи, который в результате принес ему более 20 миллионов рублей. При этом мужчина по имени Юрий стал первым выигравшим суперприз в истории лотереи «Лавина призов».