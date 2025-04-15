Российский роддом оштрафовали за отказ в проведении аборта

В Вологодской области роддом оштрафовали за отказ в проведении аборта

В Череповце Вологодской области роддом оштрафовали за отказ в проведении аборта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

Как рассказали в суде, россиянка получила направление на аборт. При этом уже в роддоме заведующая гинекологическим отделением отказала ей в проведении процедуры, сославшись на «отсутствие показаний».

В итоге, суд признал роддом виновным по статье об «осуществлении деятельности (...) с нарушением требований и условий» и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер призвал кастрировать мужчин, из-за которых женщины делают аборты. По его словам, именно мужчины несут ответственность за решение женщин отказаться от ребенка.