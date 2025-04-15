Российский школьник решил наказать родителей и ушел жить на теплотрассу

Пропавший в Таганроге ребенок ушел жить на теплотрассу, чтобы наказать родителей

В Таганроге школьник решил наказать родителей и ушел жить на теплотрассу. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации издания, считавшийся пропавшим ребенок обиделся на отчима, собрал вещи и ушел из дома. Поначалу семья пыталась сама разыскать 11-летнего мальчика, но позже обратилась в полицию.

В итоге ночевавшего на теплотрассе ребенка нашли спустя сутки в компании взрослого мужчины. Отмечается, что новый приятель школьника никак не навредил мальчику.

Ранее сообщалось, что 13-летняя российская школьница сбежала от матери и поплатилась.