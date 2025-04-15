Кремль назвал значение сотрудничества России с США для всего мира

Песков: Партнерство России и США в экономике может играть стабилизирующую роль

Сотрудничество России и США в экономике несет в себе огромный потенциал и может играть стабилизирующую роль для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что США и Россия могут улучшить отношения с помощью взаимовыгодного коммерческого партнерства.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.