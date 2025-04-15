Стало известно о планах Трампа ввести новые санкции против России. Почему президент США решил пойти на это?

WSJ: Команда Трампа обсуждает введение новых санкций против России

Команда президента США Дональда Трампа задумалась о введении новых санкций в отношении России. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники.

Вопрос усиления рестрикций уже прорабатывает Минфин США и Госдеп, сообщил бывший чиновник Госдепартамента Дэниел Фрид.

«Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть [усиление санкций] в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [российского лидера Владимира] Путина», — сказал он.

Трамп на год продлил действие антироссийских санкций

Ранее стало известно, что Дональд Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федерального реестра страны.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — сообщается в документе.

Речь идет об указе 14024 от 15 апреля 2021 года. Он предполагает санкционный режим против российских частных и юридических лиц, которые якобы могут быть причастны к «подрыву проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступлениям, а также «поощрению и использованию транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».

Команда Трампа призвала его занять более жесткую позицию по России

Также стало известно, что некоторые высокопоставленные сотрудники американской администрации посоветовали Трампу занять более жесткую позицию по отношению к России в урегулировании конфликта на Украине.

По данным газеты The Wall Street Journal, с таким призывом выступили, в частности, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог. Они считают, что Трампу следует быть более осторожным при ведении дел с президентом России Владимиром Путиным. Однако, как отмечается в статье, им пока не удалось убедить американского лидера.

При этом издание подчеркивает, что даже те советники Трампа, которые настаивают на ужесточении позиции в отношении России, поддерживают его стремление закончить украинский конфликт.

Кроме того, представители Демократической партии США в Палате представителей Конгресса также предложили ужесточить санкции против России. В представленном демократами законопроекте содержатся не только положения о «введении жестких санкций» против РФ, но и пункт о выделении денег Украине на «безопасность и восстановление». Автором проекта стал старший демократ комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс.

В Кремле ответили на продление Трампом антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций на год, заявил, что у России нет завышенных ожиданий от американской политики.

«Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношении, по выстраиванию их фактически заново, поэтому никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в санкционной политике США вряд ли стоило рассчитывать на что-либо другое. Он добавил, что ожидание моментальных результатов в контексте восстановления отношений Москвы и Вашингтона вряд ли было бы оправданным.

Лавров заявил, что Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни за кем не бегает ради отмены санкций. «Если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — сказал он.

По его словам, незаконные санкции против России разрушили процесс глобализации мировой экономики. Лавров подчеркнул, что ответственность за это лежит не на нынешнем президенте США Дональде Трампе, а на его предшественнике Джо Байдене, для которого санкции стали главным внешнеполитическим инструментом.

Кроме того, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что санкции не способны подорвать российскую экономику. «Собирались подорвать экономику России и полагали, что это произойдет в течение трех-четырех, шести месяцев, но все видят, что этого не происходит», — констатировал глава государства.