В Кремле ответили на продление Трампом антироссийских санкций

Песков о продлении санкций США: У РФ нет завышенных ожиданий от политики Трампа

У России нет завышенных ожиданий от американской политики. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций на год, передает ТАСС.

«Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношении, по выстраиванию их фактически заново, поэтому никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в санкционной политике США вряд ли стоило рассчитывать на что-либо другое. Он добавил, что ожидание моментальных результатов в контексте восстановления отношений Москвы и Вашингтона вряд ли было бы оправданным.

12 апреля Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом.