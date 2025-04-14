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14:09, 14 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на продление Трампом антироссийских санкций

Песков о продлении санкций США: У РФ нет завышенных ожиданий от политики Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

У России нет завышенных ожиданий от американской политики. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций на год, передает ТАСС.

«Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношении, по выстраиванию их фактически заново, поэтому никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в санкционной политике США вряд ли стоило рассчитывать на что-либо другое. Он добавил, что ожидание моментальных результатов в контексте восстановления отношений Москвы и Вашингтона вряд ли было бы оправданным.

12 апреля Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом.

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