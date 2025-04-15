Склонявшего детей к суициду через группу «Синий кит» россиянина осудили

В Новосибирске создателя группы «Синий кит» осудили за склонение детей к суициду

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к девяти годам лишения свободы создателя группы «Синий кит» Илью Погиблова, который склонял детей к суициду. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина признан виновным по статьям 110.2 («Организация деятельности, направленной на побуждение к самоубийству»), 110.1 («Склонение к самоубийству путем уговоров») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, у Погиблова имеется патологический интерес к смерти других. В 2023 году он создал публичный канал «Синий кит», куда привлек последователей, в том числе несовершеннолетних, которых уговаривал и побуждал причинять себе телесные повреждения, опасные для жизни. Погиблов давал детям задания, которые могли повлечь их смерть.

Его преступную деятельность своевременно пресекли правоохранительные органы, благодаря чему никто не погиб.

Ранее в Уфе арестовали мужчину за доведение несовершеннолетней до суицида.

